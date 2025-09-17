Industria del motor nipona pide seguir presionando a EE.UU. para que elimine sus aranceles

El consejero delegado (CEO) del organismo, Masanori Katayama, hizo esta petición durante un encuentro con el negociador japonés en materia arancelaria, Ryosei Akazawa, un día después de la entrada en vigor de una rebaja desde el 27,5 % al 15 % de los gravámenes de Washington a su importación de automóviles japoneses.

Katayama, también CEO del fabricante Isuzu Motors, le dijo a Akazawa que el sector valora sus esfuerzos para lograr tal acuerdo, pero señaló que el impacto de un arancel del 15 % "no es en absoluto pequeño" y dijo que espera que el Ejecutivo siga negociando con EE. UU. para restablecer un entorno comercial "abierto y libre", según detalles recogidos por la agencia local de noticias Kyodo.

A principios del pasado abril, el presidente Trump impuso una subida del 25 % en los aranceles a las importaciones de vehículos, un alza impositiva que elevó los gravámenes a los que están sujetos los automóviles japoneses al 27,5 %.

Aunque Tokio acordó con Washington que la tasa se redujera hasta el 15 % en virtud del acuerdo comercial bilateral alcanzado en julio, el arancel sigue siendo significativamente superior al del 2,5 % que gravaba los vehículos nipones antes del alza.

"La industria automotriz y los fabricantes japoneses seguirán esforzándose al máximo para impulsar la competitividad, proteger el empleo y mantener un ciclo positivo de aumentos salariales", declaró Katayama en el encuentro, parte del cual estuvo abierto a la prensa.

Akazawa señaló, por su parte, que el Gobierno "no puede celebrar sin reservas" la rebaja arancelaria y se comprometió a colaborar con la industria local para "superar una situación que podría describirse como crisis nacional".

Estados Unidos es un mercado clave para el motor nipón, que comercializa en ese territorio aproximadamente 16 millones de vehículos nuevos al año, más del triple que en Japón.

Las exportaciones de vehículos supusieron en torno al 30 % del total del comercio de Japón con EE.UU. en 2024 y su progresiva reducción desde la subida arancelaria viene lastando los datos de la balanza comercial general del país asiático desde entonces.