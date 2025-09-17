Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para Israel, el séptimo desde la guerra

“Babak Shahbazi, espía del Mosad que mantenía cooperación informativa, de espionaje y de seguridad con el régimen israelí y que intercambiaba información con personas vinculadas a ese régimen, fue ejecutado en la horca esta mañana, después de la confirmación de su sentencia por el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según Mizan, Shahbazi, contratista en sistemas de refrigeración industrial “con acceso a centros de datos estratégicos”, fue condenado a muerte por “guerra contra Dios” y “corrupción en la tierra”, conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.

La justicia iraní aseguró que el ejecutado compartió información sobre altos dirigentes políticos y militares y habría planteado introducir explosivos en “instalaciones sensibles” a cambio de dinero y residencia en el extranjero.

Activistas opositores a la República Islámica han denunciado que Shahbazi no tuvo un juicio justo y fue sometido a torturas para obtener una confesión.

También indicaron que la justicia iraní usó una carta que el ahorcado envió al presidente ucraniano, Volodimir Zelesnki, en la que se ofreció a ayudar a su país en la guerra contra Rusia como prueba de su colaboración con Israel.

Desde la guerra entre Irán e Israel en junio al menos siete personas han sido ejecutadas por condenas de espionaje para el Estado judío.

También se han disparado las condenas por colaboración con el Mosad. En el último caso, cuatro personas fueron condenadas el pasado viernes a muerte por trabajar para los servicios de inteligencia de Israel.

Durante aquella guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.