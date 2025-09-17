Irán pide a europeos "diplomacia" para evitar crisis ante inminentes sanciones nucleares

El jefe de la diplomacia iraní realizó esta afirmación en una conversación conjunta con sus homólogos de Reino Unido, Alemania, Francia (los tres forman el E3) y la Unión Europea (UE) sobre el mecanismo de restauración automático de las sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear, activado por el E3 el pasado 28 de agosto.

"Es el turno de las partes contrarias (europeos) de aprovechar esta oportunidad para continuar el camino diplomático y evitar una crisis evitable, demostrando seriedad y compromiso con la diplomacia", dijo Araqchí.

El ministro iraní aseguró que su país está “dispuesto a alcanzar una solución justa y equilibrada que garantice beneficios mutuos” y llamó a los países europeos a "evitar la influencia de actores que no valoran la diplomacia ni los principios del derecho internacional", en una aparente referencia a Estados Unidos.

El E3 inició a finales agosto el mecanismo de restauración automático de las sanciones de las Naciones Unidas contra Teherán en un plazo de 30 días por su programa atómico, al considerar que Irán ha incumplido de forma "clara y deliberada" el acuerdo nuclear de 2015.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese acuerdo establecía el levantamiento de sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní, pero en 2018 Estados Unidos lo abandonó y restauró medidas punitivas contra el país persa, ante lo que Teherán considera la pasividad europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo europeo ha ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanuda la cooperación con la agencia nuclear de la ONU -suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio-, informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Irán llegó la semana pasada a un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para reiniciar su cooperación , pacto que establece la realización de un informe por parte iraní del estado de las instalaciones nucleares atacadas por Israel y Estados Unidos en junio, y posteriores negociaciones para llevar a cabo inspecciones sobre el terreno.

Araqchí sacó hoy ha relucir ese acuerdo en su conversación, pero el E3 reclama más medidas.

Tras la conversación, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, Martin Giese, declaró hoy que hasta ahora Teherán no ha dado pasos suficientes como para que se pueda aplazar la entrada en vigor de las sanciones.

Por su parte, la alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó hoy que "la ventana para encontrar una solución diplomática al problema nuclear iraní se está cerrando rápidamente” y pidió a Irán "dar pasos creíbles".

China y Rusia, firmantes del acuerdo nuclear, apoyan a Irán y los tres países enviaron una carta a Naciones Unidas rechazando la postura europea.