Israel advierte que habrá respuesta contra Bruselas si aprueba las sanciones anunciadas

"Israel continuará luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarla mientras está inmersa en una guerra existencial. Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas", dijo en una publicación en su cuenta de X.

Además, el titular de Exteriores tildó de "moral y políticamente distorsionadas las recomendaciones del Consejo de Comisarios liderado por la presidente Von der Leyen" y confía en que "no sean adoptadas como ha ocurrido hasta ahora".

Y agregó: "Las acciones contra Israel perjudicarán los intereses de la propia Europa".

La propuesta de la Comisión llega después de que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, anunciara la semana pasada durante el debate anual sobre el estado de la UE medidas para suspender ciertas disposiciones comerciales del acuerdo de asociación con Israel, sancionar a ministros israelíes y colonos extremistas y a miembros de Hamás y limitar el apoyo bilateral a Israel.

Si sale adelante la propuesta, que debe ser respaldada al menos por una mayoría cualificada de países de la Unión (el 55 % de los Estados miembros, lo que significa 15 países que representen al menos al 65 % de la población de la Unión), se suspenderán las ventajas arancelarias que actualmente afectan al 37 % del comercio entre la UE e Israel, explicaron fuentes comunitarias, que cifraron en unos 5.800 millones de euros el valor de las mercancías afectadas.