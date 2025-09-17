Israel completa el desarrollo de tecnología láser para su Cúpula de Hierro

"La serie de pruebas, realizada en una instalación en el sur de Israel, concluye la fase de desarrollo y representa el hito final antes de entregar el sistema al Ejército para su despliegue operativo", informó Defensa en un comunicado.

El sistema de defensa aérea láser, bautizado 'Haz de Hierro', se unirá a las múltiples capas del escudo antimisiles israelí: la Cúpula de Hierro, la Honda de David y Flecha.

Esta nueva tecnología láser incorpora, según la información del Ministerio, un sistema de orientación avanzado que permite "alta precisión y eficiencia superior" para neutralizar rápidamente las amenazas "a un coste insignificante".

En declaraciones recogidas en el comunicado, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que este avance convierte a su país en el primero en poseer "la capacidad operativa de interceptación láser" y lo coloca "a la vanguardia de la tecnología militar mundial".

"Este es un hito histórico para nuestra defensa", dijo el ministro, que advirtió a "sus enemigos" en Gaza, Irán, Líbano y Yemen de que Israel es fuerte tanto en defensa como en ataque. "Y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes", añadió.

Por su parte, el director general del Ministerio y segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Amir Baram, aseguró que "esta es la primera vez en el mundo" que un sistema de interceptación láser de alta potencia alcanza "la madurez operativa plena".

El 'Haz de Hierro' ha sido desarrollado por el Ministerio de Defensa israelí y la compañía Rafael, encargada de producir tecnologías militares para las Fuerzas Armadas, junto a la empresa Elbit Systems como socia del proyecto en la fabricación del láser.