Israel mata a 81 gazatíes en lo que va de miércoles, la mayoría en ciudad de Gaza

En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron -entre ellos mujeres y niños- cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada, según informó a EFE una fuente local.
Otro bombardeo israelí mató a 13 miembros de una misma familia frente a la puerta del hospital Al Shifa cuando se disponían a huir hacia el sur.
Se trata de la segunda familia que es atacada mientras intentaba escapar hacia el sur por el inicio de la incursión terrestre israelí, confirmó el hospital Al Shifa.
Otros hospitales del norte como el Bautista y el Al Quds recibieron un total de 18 muertos, según el recuento difundido por los periodistas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.