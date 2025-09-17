Israel mata a 81 gazatíes en lo que va de miércoles, la mayoría en ciudad de Gaza

Jerusalén, 17 sep (EFE).- El Ejército israelí ha matado en lo que va de miércoles a 81 palestinos en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, entre ellos al menos 38 en la ciudad de Gaza que afronta su segundo día de ofensiva terrestre.