Israel mata este miércoles a medio centenar de gazatíes, la mayoría en la ciudad de Gaza

En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron -entre ellos mujeres y niños- cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada, según informó a EFE una fuente local.

Otros hospitales del norte, como el Bautista y el Al Quds, recibieron un total de 12 muertos, según el recuento difundido por los periodistas.

Los bombardeos israelíes se concentran hoy también en el norte de la Franja, con ataques aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas de campaña, que ayer dejaron cerca de 400 heridos y un centenar de muertos, según los datos de Sanidad publicados este miércoles.

Esta noche, Israel bombardeó también, sin causar heridos, el Hospital Al Rantisi de la ciudad de Gaza, que hoy sigue funcionando pese a los daños en un edificio, según confirmó a EFE el director del centro, Jamil Suleiman.

"Fueron tres ataques pasadas las diez de la noche", indicó Suleiman al teléfono, y explicó que en el centro había entonces 80 pacientes, de los cuales 7 eran bebés ingresados en el área de neonatos y otros 5 niños en cuidados intensivos del centro, el único especializado en pediatría que funciona en la capital.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.