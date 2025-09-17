Italia permitirá el transporte de perros de gran tamaño en vuelos comerciales

El primer vuelo con estas nuevas condiciones está previsto para el próximo martes 23 de septiembre en la ruta Milán-Roma, aunque Salvini no precisó qué aerolínea estará a cargo de la operación, aunque, según el diario Corriere della Sera, la encargada será ITA Airways.

Los animales deberán viajar dentro de un transportín especial, "adecuadamente asegurado" al asiento, y el peso total del perro y el transportín "no debe superar el peso máximo previsto para un pasajero medio", según detalló el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Las tarifas y condiciones específicas quedarán a discreción de cada compañía aérea.

La medida se enmarca en una flexibilización de las normas adoptada hace unos meses por el Ministerio de Transportes, con el visto bueno de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ENAC), que permite a los perros de gran tamaño viajar en cabina en lugar de en la bodega.

“El problema de los animales de compañía es indirecta y significativamente económico y social, por todas las implicaciones sentimentales y prácticas”, explicó Salvini, acerca de la eliminación del límite anterior de un máximo de 10 kilogramos para perros en cabina.

Según Salvini, “la noticia ha tranquilizado a Italia y ha provocado debate en todo el mundo”.

El ministro también anunció un aumento en las sanciones para quienes abandonen animales en carretera, y expresó su intención de permitir a los empleados del Ministerio de Transporte llevar a sus mascotas al trabajo, una medida ya implementada en el Senado italiano a principios de este año.