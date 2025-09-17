Japón mantendrá en pie parte del gran anillo de madera de la Expo de Osaka

Según el medio, representantes del gobierno central, las autoridades regionales de Osaka y los organizadores del evento estuvieron de acuerdo además en convertir una zona de 3,3 hectáreas junto a la parte del anillo preservada en un parque y zona verde.
La porción que se preservará tiene 200 metros y forma parte de la sección nororiental del anillo, cuya superficie total tiene más de de 61.000 metros cuadrados y cuenta con una circunferencia de dos kilómetros y 20 metros de altura.
La estructura está compuesta de 27.000 metros cúbicos de madera, incluidos cipreses y cedros japoneses, así como pinos rojos europeos, según los organizadores de la exposición, y es obra del arquitecto japonés Sosuke Fujimoto.
A comienzos de marzo, fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la estructura arquitectónica de madera más grande del mundo.
La Expo de Osaka comenzó el 13 de abril en la isla artificial de Yumeshima, situada al oeste de la bahía de Osaka, y se celebrará hasta el 13 de octubre. Las autoridades estiman que el evento tendrá un impacto económico para Japón de unos 2 billones de yenes (unos 11.500 millones de euros).