Japón mantendrá en pie parte del gran anillo de madera de la Expo de Osaka

Tokio, 17 sep (EFE).- Las autoridades japonesas mantendrán en pie parte del monumental anillo que rodea la sede de la Exposición Universal de Osaka 2025, reconocido como la estructura arquitectónica de madera más grande del mundo, recoge este miércoles el periódico japonés Yomiuri Shimbun.