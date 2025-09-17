Jordania apuesta por reforzar la coordinación árabe tras el ataque israelí contra Doha

El monarca hachemita manifestó este objetivo en una reunión con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Amán, en el primer encuentro bilateral tras la cumbre árabe-islámica celebrada el lunes en Doha, donde más de 50 países condenaron la agresión israelí contra Catar y la escalada de violencia en Gaza.

Abdalá II expresó su firme apoyo a Catar y respaldó los esfuerzos conjuntos de este país, Egipto y Estados Unidos como mediadores para lograr un acuerdo de intercambio que detenga la agresión israelí en Gaza, destinada a desplazar a los palestinos de sus territorios, añade el comunicado.

Asimismo, el rey advirtió sobre las graves violaciones israelíes contra los lugares sagrados cristianos e islámicos en Jerusalén, destacando la urgencia de preservar su estatus.

Ambos líderes también reafirmaron su compromiso de apoyar a Siria y el Líbano para garantizar su seguridad, estabilidad y unidad territorial, además de promover una mayor cooperación en diversos ámbitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el emir catarí expresó su gratitud por la solidaridad de Jordania y el liderazgo del rey Abdalá II en la defensa de Catar tras el ataque israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un gesto simbólico, el monarca jordano otorgó al emir el collar de Al Husein Bin Ali, en reconocimiento a su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Este encuentro se produce en un contexto de tensión regional, tras la visita en la víspera del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Doha y la reactivación de los mecanismos de defensa conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en respuesta al ataque israelí contra una delegación de Hamás en Catar la semana pasada.