Kallas: Medidas como no participar en Eurovisión son erróneas y castigan al pueblo israelí

"Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos", indicó Kallas durante una rueda de prensa al ser preguntada por la decisión de varios países de no participar en el certamen europeo de la canción si compite Israel.

Kallas presentó hoy una serie de medidas de la UE contra Israel por la situación en Gaza, que incluyen sancionar a ministros extremistas de su Gobierno o retirar preferencias arancelarias a mercancías israelíes.

"Proponemos estas medidas no para castigar a Israel o al pueblo israelí, sino para intentar presionar realmente al Gobierno israelí, para que cambie de rumbo y ponga fin al sufrimiento humano en Gaza", comentó la política estonia.

Así, aseguró que las propuestas presentadas hoy "no afectan realmente al pueblo, sino que pretenden presionar al Gobierno israelí para que cambie de rumbo".

Por esa razón, rechazó medidas como las que contemplan la no participación en eventos como Eurovisión, ya que a su juicio ello podría ir en detrimento de la población de Israel.

Por otra parte, preguntada por la razón de que la Comisión Europea haya presentado hoy esas propuestas restrictivas contra Israel ahora y no hace por ejemplo un año, cuando ya se contaban los fallecidos palestinos por decenas de millares, Kallas apuntó a las directrices dadas por la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, durante su discurso anual sobre el estado de la Unión, pronunciado justo hace una semana ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

"Todos hemos escuchado el discurso de la presidenta de la Comisión en el que proponía estos puntos y creo que esto demuestra cómo ha cambiado realmente la situación", afirmó.

En concreto, se refirió a la proliferación de asentamientos israelíes en Cisjordania y a la operación terrestre que el Ejército israelí ha lanzado contra la Ciudad de Gaza: "Todas estas cosas que causan más sufrimiento a la población", resumió.

"Por eso hoy estamos aquí, porque hace una semana tuvimos el discurso sobre el Estado de la Unión en el que la presidenta Von der Leyen propuso estas cosas", resumió.

El Consejo de Administración de la radiotelevisión pública española (RTVE) acordó este martes la retirada de la delegación española en el festival de Eurovisión 2026 si Israel participa.

España se convierte así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, en señal de protesta por la intervención militar de este país en la Franja de Gaza.

El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival, al defender que Israel fuera apartado del certamen musical y de otros eventos similares, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania de 2022.