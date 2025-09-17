Kering nombra al frente de Gucci a la italiana Francesca Bellettini

En un comunicado, el nuevo consejero delegado de Kering, Luca de Meo -ex CEO de Renault y Seat-, justificó el nombramiento porque Bellettini "aportará el liderazgo y el rigor necesarios para revolver a la marca el lugar que le corresponde".

Gucci, uno de los emblemas del grupo Kering gracias a sus productos de cuero, bolsos, maletas y cinturones, cerró el año 2024 con unos ingresos de 7.650 millones de euros, lo que representó una fuerte caída del 23 % en comparación con el año anterior. Su beneficio se redujo en un 51 % en 2024, alcanzando los 1.605 millones de euros.

Bellettini, de 55 años, aseguró estar "muy orgullosa" de liderar "una de las 'maisons' más emblemáticas del mundo" y "encantada" de asumir "el desafío" que supone impulsar de nuevo a la marca, afectada por la caída de las ventas en Asia y por la desaceleración global del sector del lujo.