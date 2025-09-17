La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,27 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA descendió un 0,27 %, hasta los 75.897.868,38 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-3,2 %), Metrogas (-2,3 %) y Transportadora Gas del Norte (-2 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Cresud (+5,5 %), Grupo Supervielle (+3,2 %) e IRSA (+2,3 %).

Los títulos públicos argentinos cayeron 2 % en promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en 1.167 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en un récord de 1.485 pesos para la venta al público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense cerró en 1.473 pesos por unidad, luego de que el Banco Central interviniera en ese mercado, donde el dólar superó los 1.474 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' saltó a 1.490 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó 1,2 %, hasta 1.499,85 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 1,1 %, hasta los 1.486,47 pesos por dólar.