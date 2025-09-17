Mundo

La Bolsa de Londres sube un 0,14 % tras los datos de la inflación en el Reino Unido

Londres, 17 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,14 % después de que se hicieran públicos los datos del índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses hasta el pasado agosto.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 13:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

El IPC británico se mantuvo sin cambios en el 3,8 %, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), y el transporte, en especial el aéreo, registró un descenso, frente al alza de los precios de restaurantes y hoteles.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 12,71 puntos hasta los 9.208,37, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,60 %, o 127,94 puntos, hasta los 21.619,84.

Las ganadoras al cierre de la sesión fueron la cadena de supermercados Mark & Spencer, que avanzó un 4,19 %, seguida de la gasística Centrica, que creció un 3,58 %, y la embotelladora Coca Cola Europacific Partners, que ganó un 3,27 %.

Al otro lado de la balanza, las peor paradas fueron la minera mexicana Fresnillo, que retrocedió un 2,50 %, junto a la también minera Anglo American, que perdió un 2,25 %, y la contratista de defensa BAE Systems, que cayó un 2,05 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado