La Bolsa de Londres sube un 0,14 % tras los datos de la inflación en el Reino Unido

Londres, 17 sep (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,14 % después de que se hicieran públicos los datos del índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses hasta el pasado agosto.