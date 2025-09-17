La Bolsa de Londres sube un 0,14 % tras los datos de la inflación en el Reino Unido

El IPC británico se mantuvo sin cambios en el 3,8 %, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), y el transporte, en especial el aéreo, registró un descenso, frente al alza de los precios de restaurantes y hoteles.
En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 12,71 puntos hasta los 9.208,37, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,60 %, o 127,94 puntos, hasta los 21.619,84.
Las ganadoras al cierre de la sesión fueron la cadena de supermercados Mark & Spencer, que avanzó un 4,19 %, seguida de la gasística Centrica, que creció un 3,58 %, y la embotelladora Coca Cola Europacific Partners, que ganó un 3,27 %.
Al otro lado de la balanza, las peor paradas fueron la minera mexicana Fresnillo, que retrocedió un 2,50 %, junto a la también minera Anglo American, que perdió un 2,25 %, y la contratista de defensa BAE Systems, que cayó un 2,05 %.
