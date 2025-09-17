La bolsa de São Paulo sube 1,06 % en la antesala a la decisión sobre los tipos de interés

El Ibovespa, el principal índice del mercado bursátil más importante de Latinoamérica, cerró en los 145.593 puntos básicos, anotándose un nuevo máximo histórico en otra jornada récord.

Los operadores del parqué paulista vieron con buenos ojos la decisión de la Fed este miércoles de reducir los tipos de interés en Estados Unidos en un cuarto de punto, hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %.

Al conocerse la noticia, el índice Ibovespa disparó hasta superar los 146.000 puntos básicos por primera vez en la historia. Sin embargo, durante el día estabilizó su rumbo y cerró sobre las 145.000 unidades.

En el mercado de divisas, el real se depreció un discreto 0,06 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,301 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Esta tarde se conocerá si el Banco Central de Brasil mantiene o altera la tasa de interés en el país, actualmente situada en un 15 % anual, su mayor nivel en las dos últimas décadas, en un intento por contener la inflación.

En agosto, la inflación interanual en Brasil bajó hasta el 5,13 %, su menor nivel en los últimos doce meses, aunque aún por encima de la meta del Banco Central, que es de un máximo del 4,50 %.

Por lo que los operadores del mercado estiman que la entidad mantendrá este porcentaje, por lo menos hasta que el rumbo inflacionario a la baja se consolide.

En este contexto, las acciones de la minera Vale cerraron prácticamente estables, solo un 0,09 % más que en la víspera.

Mientras que los papeles de estatal Petrobras crecieron un 0,60 %, en sentido contrario a los precios internacionales del petróleo, que cerraron la jornada con pérdidas.

Los papeles de las aerolíneas Gol y Azul volvieron a encabezar el podio de las acciones más negociadas de la jornada, con rumbos desiguales. Los valores de Gol cayeron un 0,15 % y los de Azul crecieron un 4,32 %.

Bradesco también integró el listado de las más negociadas, con una suba del 3,47 %. También crecieron los valores de Itaú Unibanco (1,42 %) y Santander (2,29 %).

En este sentido, las más beneficiadas de esta sesión fueron las acciones de la red de tiendas minoristas Casas Bahía, que aumentaron un 13,43 %.

Del otro lado, los papeles de la farmaceútica Profarma (7,22 %) se anotaron las mayores pérdidas del día.

El volumen negociado este miércoles superó los 45.238 millones de reales (unos 8.533 millones de dólares o 7.226 millones de euros), en casi 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.