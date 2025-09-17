La Bolsa de Tokio enfila en la apertura nuevo día récord tras recorte de tipos de la Fed

Transcurrida la primera hora de negociación, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 0,38 % ó 172,43 puntos, y se movía en 44.962,81 enteros, tras tocar momentáneamente en los primeros diez minutos un nuevo máximo intradía de 45.089,27 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía por su parte un 0,12 % ó 3,73 enteros, y se situaba en 3.149,56 unidades.

El parqué tokiota abrió con buen pie y logró borrar las pérdidas anotadas el miércoles por la cautela de cara a la reunión de la Fed, después de que el banco central estadounidense anunciara un recorte de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia y apuntara a nuevas rebajas de aquí a diciembre, en un momento marcado por la ralentización económica y los crecientes riesgos a la baja para el empleo en el país norteamericano.

El alza en Tokio era, no obstante, moderada a la espera de la conclusión el viernes de la reunión sobre política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que, si bien se esperaba que optara por una subida del referencial, los analistas apuntan ahora a un cambio de postura que lo llevaría a mantener los tipos por el momento para tomarse más tiempo para evaluar el impacto de los aranceles.

Entre las empresas más negociadas en la apertura destacaban las del sector de los semiconductores, entre el optimismo sobre la demanda de chips por el auge de la inteligencia artificial.

Las firmas del sector Disco y Tokyo Electron aglutinaban el mayor volumen de operaciones al inicio y subían un 3,28 % y un 4,1 %.

Entre las tres empresas de mayor capitalización, la automovilística Toyota sumaba un 0,2 %, el banco Mitsubishi UFJ avanzaba un 0,32 % y la tecnológica Sony subía un 0,79 %.