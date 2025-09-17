La Bolsa española cede el 0,24 % y se aleja de los 15.200 puntos a la espera de la Fed

El IBEX 35, el índice de referencia del mercado español, retrocedió 36,1 puntos y cerró la jornada en los 15.127,2 enteros. En lo que va de año avanza el 30,46 %.
De los grandes valores, el gigante textil Inditex sumó el 0,75 % y Telefónica, el 0,22 %; mientras que la eléctrica Iberdrola cedió el 0,61 % y la petrolera Repsol, el 0,71 %.
Una jornada más, la banca cerró en negativo. Sabadell ha perdido el 2,36 %; Unicaja, el 1,19 %; CaixaBank, el 1,04 %; BBVA, el 0,8 %; Bankinter, el 0,35 %; y Santander, el 0,14 %.
El selectivo español abría con ganancias del 0,26 %, pero a lo largo de la sesión se mantuvo muy plano a la espera de conocer el desenlace de la reunión de la Fed, de la que se espera una rebaja de tipos de interés.
