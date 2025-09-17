La Bolsa española cede el 0,24 % y se aleja de los 15.200 puntos a la espera de la Fed

Madrid, 17 sep (EFE).- La Bolsa española perdió este miércoles un 0,24 % y se alejó de los 15.200 puntos pendiente de la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y de su hoja de ruta en materia monetaria en los próximos meses.