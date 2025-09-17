La capital paraguaya renovará el 40 % de sus tuberías de agua potable

Asunción, 17 sep (EFE).- La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) anunció este miércoles el comienzo de un plan para renovar en Asunción, la capital del país, unos quinientos kilómetros de tuberías de agua potable, el 40 % de la red actual.