La capital paraguaya renovará el 40 % de sus tuberías de agua potable

"Después de más de 70 años, Asunción inicia una transformación histórica en su infraestructura sanitaria", señaló la Essap en un video difundido en la red social X.
El proyecto abarca unas cinco mil manzanas que tendrán nuevas redes de agua potable, agregó la entidad.
En un comunicado de prensa, la Essap añadió que la inversión supera los 96.000 millones de guaraníes (unos 13,4 millones de dólares al cambio actual) y beneficiará a unas quinientas mil personas.
Este plan permitirá "optimizar el funcionamiento general del sistema y disminuir la necesidad de reparaciones constantes", destacó la empresa.
El presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, dijo a periodistas que los trabajos se llevarán a cabo en un plazo estimado de veinticuatro a treinta meses e incluyen a los 68 barrios de la ciudad.