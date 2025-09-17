La dominicana Tokischa celebra su primera nominación a los Latin Grammy

"Supongo que así se siente ser nominada a los Latin Grammy por primera vez. Qué agradecida estoy, qué feliz, qué dicha, qué bendición", dijo en un comunicado Tokischa, quien ya había recibido un reconocimiento de estos premios por su participación en el álbum 'Motomami', de la española Rosalía.

Esta nominación, añadió la cantante,"es otra cosa: se siente satisfacción, se siente aceptación, me siento vista, se siente reconocimiento, se siente arte, se siente arduo trabajo, se siente ganas de salir a gritar por las calles, se siente ganas de irme nadando de donde estoy hasta Santo Domingo pa’ contarles a todos allá".

El tema de ‘De Maravisha’ (‘Maravillosamente’), escrito por Tokischa y Nathy Peluso y lanzado al mercado en diciembre del año pasado, fusiona hip-hop, rap y reguetón.

Tokischa lanzó su primer tema, ‘Pícala’, en 2018 y fue ganando notoriedad y atrayendo la atención de figuras importantes, como J Balvin o Rosalía, con la que grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022), además de colaborar con artistas como Madonna, Ozuna o Anuel AA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy