La firma Christian Louboutin nombra a Jaden Smith director creativo de moda masculina

Smith, de 27 años, "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas", indica un comunicado de la casa.

El artista, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección "cápsula" para Christian Louboutin y después su colección de debut en la Semana de la Moda de Hombre de París.

Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el "estilo y la sensibilidad cultural" de Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera "natural" en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su "respeto a la libertad creativa".

El joven aseguró querer continuar con el "legado" de la marca, famosa por los zapatos de tacón para mujer con la suela roja, y declaró que homenajeará su pasado pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.

En una entrevista con The New York Times, preguntado por su primera colección, Smith dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor", y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación "está diseñando para todos".