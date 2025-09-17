La OMC "sigue viva" pese a las tensiones arancelarias, afirma su directora general

"La muerte de la OMC se ha anunciado muchas veces a lo largo de los años, incluso antes de que yo me uniera a la organización (...) pero nada más lejos de la realidad, sigue viva", destacó en una charla durante el Foro Mundial de Comercio celebrado este miércoles en la sede de la organización.

Sí reconoció que "el sistema de comercio global se ha visto profundamente alterado, de una forma que no se había vivido en los pasados 80 años", pero recordó que el sistema forjado en esas ocho décadas ha ayudado a que unos 1.500 millones de personas salieran de la pobreza absoluta.

Okonjo-Iweala reconoció que el porcentaje de productos comerciados bajo los términos de "nación más favorecida", en acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, ha caído del 80 % al 72 % desde la ola de aranceles, pero aseguró que "también se ha comprobado con sorpresa lo resiliente que es el sistema".

La directora general también recordó que en medio de las actuales tensiones hay momentos de acercamiento, como el simbolizado esta semana con la entrada en vigor del acuerdo multilateral para la reducción de subsidios a la pesca, después de ser ratificado por dos tercios de los países miembros de la OMC.

"Es la primera vez en ocho años que un acuerdo entra en vigor en el seno de la OMC y se trata de un acuerdo particularmente importante porque está pensado para proteger el futuro, a las generaciones venideras", destacó.

"Con su ratificación por 114 miembros, podemos trabajar en la reducción de subsidios por valor de 22.000 millones de dólares que han generado pesca ilegal, clandestina y no regulada en nuestros océanos", añadió la política nigeriana.

Okonjo-Iweala subrayó que en el contexto actual hay que afrontar la excesiva dependencia que el comercio de muchas economías ha tenido con respecto a la demanda de EEUU, con un enorme mercado, o a la oferta de China, por su crucial papel en las cadenas globales de suministro.

"No se trata de alejarse de EEUU y China, pero se puede construir una mejor interdependencia, e incluso estos dos países necesitan descentralizarse y explorar nuevos mercados y socios comerciales", aseguró.