La oposición taiwanesa propondrá adoptar un sistema electoral de dos vueltas para 2028

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, Lo Chih-chiang, parlamentario del KMT, aseguró que las modificaciones contribuirían a mejorar el ambiente electoral y fortalecerían la "legitimidad" del presidente.

"La propuesta tiene dos partes: una es modificar la Constitución para cambiar el sistema de elección presidencial a un sistema de mayoría absoluta de dos vueltas; la otra es revisar las leyes electorales para resolver las dificultades de los presidentes minoritarios", aseveró en relación a la actual situación del Ejecutivo, que no controla el Parlamento.

Según Lo, la mayoría de legisladores del KMT apoya la reforma, y la formación ya se ha puesto en contacto con representantes del minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT) para construir un "consenso" entre partidos.

El Legislativo taiwanés está dominado por una mayoría conformada por 52 legisladores del KMT, 8 del PPT y 2 independientes cercanos al KMT, un bloque que en los últimos meses ha promovido numerosas iniciativas contrarias a los intereses del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), que cuenta con solo 51 escaños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de prosperar, la reforma podría cambiar radicalmente el escenario político de Taiwán de cara a los comicios presidenciales de 2028, debido al desgaste electoral del PDP, partido de tendencia soberanista que encadena tres mandatos consecutivos en el poder.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, en los comicios de 2024, el actual presidente taiwanés, William Lai, se impuso con apenas el 40 % de los sufragios frente a sus dos principales contendientes, perdiendo más de dos millones de votos en comparación con los obtenidos por la exmandataria Tsai Ing-wen en 2016.

Ese hecho ha sido frecuentemente empleado por China para sembrar dudas sobre la legitimidad del mandatario, considerado como un "independentista" y un "alborotador" por las autoridades de Pekín.