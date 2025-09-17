La prensa oficial china asegura que "todos ganan" con el acuerdo con EE. UU. sobre TikTok

El oficial Diario del Pueblo, en un artículo firmado por 'La Voz de China' -pseudónimo empleado para publicar su punto de vista oficial sobre asuntos exteriores-, asegura que el pacto también "se basa en los principios del respeto mutuo y la coexistencia pacífica".

Ahora, apunta el mencionado rotativo, las autoridades chinas "revisarán y aprobarán asuntos relacionados con la exportación de tecnología de TikTok y las autorizaciones de derechos de propiedad intelectual con arreglo a la ley".

"El Gobierno chino respeta plenamente los deseos de las empresas y las apoya a la hora de llevar a cabo negociaciones comerciales equitativas y basadas en los principios del mercado. A cambio, EE. UU. (...) debe garantizar un entorno de negocios abierto, justo y no discriminatorio para que las compañías chinas, incluyendo a TikTok, sigan operando en EE. UU.", exhorta la nota.

El Diario del Pueblo ahonda así en la línea marcada por la delegación china que se trasladó a España. Allí, el subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, Wang Jingtao, habló de un "consenso básico" sobre "la operación encomendada de los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok y el negocio de seguridad cuántica, así como las revisiones de licencias de algoritmos y otros derechos de propiedad intelectual".

Tras el acuerdo de Madrid, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó por tres meses la ley que prohibiría TikTok en territorio estadounidense, fijando ahora el 16 de diciembre como límite para que su matriz, la tecnológica china ByteDance, venda la propiedad de la plataforma en Estados Unidos.

Se trata de la cuarta vez que Trump pospone el veto a TikTok, después de haberlo hecho en enero, abril y junio de este año. Se espera que el mandatario estadounidense mantenga este viernes una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar el acuerdo.

Según Washington, el pacto permitirá que la filial de TikTok en EE. UU., con unos 150 millones de usuarios activos de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense.

La ley, aprobada por el Congreso el año pasado, exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok para evitar que el Gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, algo que Pekín niega rotundamente.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok por motivos de seguridad nacional pero en la actualidad ve la plataforma con una visión más favorable, al considerar que le permitió conectar con los jóvenes durante la campaña electoral.