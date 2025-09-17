La ultraderecha alemana critica el silencio del Gobierno ante el asesinato de Charlie Kirk

"Ni una palabra por su parte sobre el insidioso asesinato político de Charlie Kirk, cuya muerte no sólo ha conmocionado a Estados Unidos. Era un conservador, un cristiano devoto, un valiente defensor de los valores que su partido defendió también una vez hace mucho tiempo", dijo Weidel durante su discurso ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Kirk era "un firme defensor de la libertad de expresión y del debate abierto con todos, especialmente con quienes piensan de forma diferente. Quería convencer y no excluir, y tuvo que morir por ello ", dijo, al tratar de trazar un paralelismo con su propio partido.

"La razón por la que guarda silencio al respecto es obvia: para usted, los partidos radicales de izquierda forman parte del llamado centro político. Partidos como los Verdes y La Izquierda, cuyas juventudes y hasta la cúpula, minimizan cínicamente, justifican o incluso aprueban el asesinato de un cristiano conservador", continuó.

Al mismo tiempo, acusó a Merz de seguir sin pronunciarse sobre "la escalada de la violencia de izquierdas" y no condenar "de manera clara los incendios provocados y los actos de sabotaje de la extrema izquierda, que dañan infraestructuras vitales, paralizan importantes líneas ferroviarias y provocan cortes de electricidad durante días".

En ese sentido, Weidel se refirió al ataque incendiario que la semana pasada afectó a dos postes eléctricos en el sureste de Berlín y que dejó a cerca de 50.000 hogares sin electricidad, corte que para unos cuantos miles de clientes se prolongó durante casi tres días y que fue reivindicado por activistas de extrema izquierda.