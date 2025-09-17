Laboratorios mexicanos buscan acelerar su integración al mercado farmacéutico de EE.UU.

En un comunicado, el directivo aseguró que México es un país ideal para este objetivo, debido a su proximidad, así como por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ya ha iniciado un proceso de consultas rumbo a su revisión en julio de 2026.

“México es el país ideal para ser un socio estratégico con capacidad de atender al mercado más importante del mundo”, sostuvo.

Agregó que en el país “existe disposición y capacidad” y destacó fortalezas internas como “la mano de obra calificada, alineamiento de estándares internacionales y al trabajo conjunto que existe entre el sector y la autoridad sanitaria mexicana”.

Sus declaraciones suceden a la par de la primera Cumbre de Negocios Farmacéuticos México-Estados Unidos, organizada por Amelaf y Buchanan en Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro, encabezado por dueños y directivos de laboratorios miembros de AMELAF, abordó una agenda centrada en la estrategia de entrada al mercado estadounidense, así como en la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (APIs).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También tocaron temas como el cumplimiento regulatorio ante la Agencia de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés), sistemas de distribución y comercialización, así como esquemas de alianzas, ‘joint ventures’, fusiones y adquisiciones.

La cita tuvo como objetivo conectar a la farmacéutica mexicana con oportunidades en Estados Unidos mediante alianzas estratégicas, experiencia regulatoria y estrategias probadas para integrar ambos mercados.

Como parte de su hoja de ruta, Amelaf subrayó que la cumbre forma parte de su agenda de integración comercial para acelerar la entrada de laboratorios mexicanos al mercado estadounidense.

Además, Amelaf y sus socios reforzaron los canales de diálogo para facilitar exportaciones hacia nuevos mercados, con foco en competitividad y presencia internacional.

Incluso, la Asociación se comprometió a acompañar el proceso regulatorio y comercial de las empresas que busquen vender en “el mercado farmacéutico más importante del mundo”, destacando que los medicamentos fabricados en México son reconocidos por su calidad, seguridad y eficacia.

Durante la primera cumbre del sector, el embajador de México en EE.UU., Esteban Moctezuma, destacó la dimensión estratégica del esfuerzo binacional.

“No solo somos vecinos, somos aliados capaces de construir una región más resiliente. Celebro que los laboratorios mexicanos continúen avanzando en la agenda de libre comercio, pues impulsan la innovación en la fabricación de medicamentos para la salud y el bienestar de los pacientes en los dos países”, afirmó.

En un mensaje remoto el secretario de Salud de México, David Kershenobich, celebró la inversión del sector en capacidad productiva y tecnológica y su alineamiento con el Plan México.