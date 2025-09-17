Lagarde: las instituciones financieras no bancarias alcanzan el 400% del PIB de eurozona

"Uno de los principales cambios estructurales en el sistema financiero las pasadas dos décadas ha sido la creciente huella de las instituciones financieras no bancarias", dijo este miércoles Lagarde en una conferencia en la que el BCE se pregunta sobre la próxima crisis financiera.

El sector financiero no bancario, añadió Lagarde "cada vez tiene más importancia en la financiación de la economía real y en la gestión de los ahorros de los hogares y empresas".

Los fondos de inversión, aseguradoras, fondos del mercado de dinero y vehículos de titulización representan más del 60 % del sector financiero de la zona del euro, según cifras que dio Lagarde.

Y alertó una vez más de que los bancos y las instituciones financieras no bancarias están muy interconectadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la zona del euro son considerables las exposiciones de los activos de los bancos a las instituciones financieras no bancarias y representan de media en torno al 10 % de los activos totales de los mayores bancos, los que el BCE supervisa directamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lagarde recordó que a veces se acusa a Europa de un exceso de regulación, pero hizo hincapié en que la función de la supervisión y la regulación es "contener los riesgos" de la innovación o la transformación estructural.

Europa va a implementar ahora "una ambiciosa simplificación" de la legislación comunitaria bajo la dirección de la Comisión Europea (CE), dijo Lagarde.

Pero "simplificación no significa necesariamente desregulación. Significa mantener resiliencia con un marco supervisor y regulador más efectivo y eficiente", según Lagarde.