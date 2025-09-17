Las acusaciones de corrupción en Filipinas destronan a los dos dirigentes del Congreso

El dirigente de la cámara baja del Congreso, Martin Romualdez, dimitió este miércoles en plena sesión, tras ser acusado por un diputado de ayudar a malversar millones de dólares en proyectos de infraestructuras inexistentes o defectuosos.

"He tomado una decisión con el corazón lleno y la conciencia tranquila. Presento mi dimisión como presidente de la Cámara de Representantes", declaró.

El anuncio llega después de que el presidente filipino y primo de Romualdez, Ferdinand Marcos Jr., afirmara que "nadie será perdonado" si las investigaciones en marcha prueban la corrupción de políticos y funcionarios del país asiático.

"Aunque dimita, todavía puede ser investigado", apostilló la portavoz del palacio presidencial, Claire Castro, en una rueda de prensa este miércoles.

Además de Romualdez, que recomendó al vicepresidente de la cámara Faustino Dy como su sucesor, los escándalos de corrupción en Filipinas le costaron la semana pasada su puesto de presidente del Senado a Francis Escudero.

Una moción sorpresa acabó con Vicente Sotto al frente de la cámara alta, un aliado de Marcos Jr., sustituyendo a Escudero, después de que emergieran los vínculos de este último con uno de los grandes contratistas bajo investigación por sospechas de corrupción.

"Si el Senado lleva a cabo (una investigación), se menciona a muchos senadores. Si la Cámara de Representantes lleva a cabo una investigación, se menciona a muchos congresistas. Se están investigando a sí mismos", dijo Marcos Jr. hace dos días, al formar una comisión independiente y mostrar su apoyo a las protestas crecientes en el país contra la corrupción.

Organizaciones estudiantiles, de la sociedad civil y religiosas han convocado manifestaciones en la capital y en otras ciudades de Filipinas el 21 de septiembre para expresar su indignación por las sospechas de corrupción en millonarios proyectos de control de inundaciones.

Supuestamente finalizados pero en realidad inexistentes, o de baja calidad, estos proyectos "fantasma" habrían causado pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros solo en los últimos dos años, según afirmó recientemente el secretario de Finanzas, Ralph Recto.