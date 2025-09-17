Las bolsas indias suben impulsadas por el deshielo comercial con Estados Unidos

El índice Nifty50 de la Bolsa Nacional (NSE) presentaba a las 13:30 hora local (8:00 GMT) un incremento del 0,37 %, mientras que el indicador BSE Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE) subía un 0,40 % a la misma hora, con los valores bancarios y tecnológicos entre los mayores ganadores.

Las mayores subidas las presentaron la electrónica Bharat Electronics Ltd. (1,97 %) y las bancarias State Bank of India (1,84 %) y Kotak Bank (1,44 %).

La India y Estados Unidos concluyeron ayer una última ronda de sus negociaciones para un acuerdo comercial que, según Nueva Delhi, concluyeron con avances "positivos".

Esta ronda se había retrasado varias semanas debido a tensiones comerciales, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera "aranceles punitivos" del 50 % a productos indios por la compra de petróleo ruso por parte de la India.

Las declaraciones optimistas son un gesto que refuerza la aparente distensión tras una llamada telefónica del presidente de EE.UU. al primer ministro indio, Narendra Modi.

Estados Unidos es el principal socio comercial de la India. El intercambio bilateral superó los 131.000 millones de dólares en el último año fiscal, con un superávit de más de 41.000 millones favorable a Nueva Delhi, según datos gubernamentales.