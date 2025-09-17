Las tropas rusas que participaron en las maniobras Západ-2025 regresan a sus bases

"En estos momentos las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y la agrupación de la coalición de fuerzas (...) proceden a su regreso a sus bases de emplazamiento permanente", señaló Defensa en un comunicado.

La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, supervisó vestido con uniforme militar la última fase de estos ejercicios, en los que participaron 100.000 soldados en 41 polígonos militares, cuatro de ellos en Bielorrusia.

Las maniobras, que comenzaron el viernes y concluyeron este martes, tuvieron en cuenta "la experiencia recibida durante la operación militar especial" en Ucrania, subrayó el mandatario ruso en el polígono de tiro de Mulino.

Putin, que había supervisado también las anteriores Západ-2021, celebradas antes del comienzo de la campaña militar en Ucrania, subrayó que el objetivo de las maniobras es "la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la defensa de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia ante cualquier agresión".

Las recién concluidas maniobras estuvieron marcadas por las tensiones provocadas por la incursión aérea con drones rusos en territorio polaco, que Varsovia consideró un "acto de agresión".

En 2021 las maniobras tuvieron lugar seis meses antes de que Putin diera inicio a la campaña militar rusa en Ucrania.

Con todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".