Letonia prolonga el cierre del espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia y Rusia

El Ministerio letón de Defensa, Andris Sprūds, anunció en un comunicado que la restricción se aplicará entre las 17.00 GMT y las 04.00 GMT a partir de mañana jueves.

El ministro explicó que, tras evaluar los riesgos, se tomó la decisión de mantener las restricciones ya solo durante las horas nocturnas, "momento en que existe la mayor amenaza".

"Las restricciones en el espacio aéreo de Letonia, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia, permiten a las Fuerzas Armadas Nacionales controlar plenamente la zona de exclusión aérea y poner a prueba de forma intensiva los sistemas acústicos de vigilancia del espacio aéreo, realizar simulaciones de drones y antidrones, y desplegar y entrenar unidades móviles de combate", añadió.

Letonia anunció el pasado día 11 que cerrará el espacio aéreo hasta el día 18 en la frontera oriental después de que 19 drones rusos violaran el espacio aéreo polaco.

Tras el incidente de un dron ruso a unos 90 kilómetros dentro de Letonia el año pasado en la frontera oriental de Letonia permanecen desplegadas de manera permanente unidades de defensa antiaérea, "listas para derribar drones de Estados agresores en caso necesario".

Asimismo, se ha intensificado la misión de patrullaje de la OTAN y se están introduciendo nuevos sistemas acústicos de vigilancia aérea, añadió el ministerio, que aseguró además que en el último año se han realizado modificaciones en la normativa que, en cooperación con la empresa estatal 'Latvijas Gaisa satiksme', permiten cerrar rápidamente el espacio aéreo en las zonas amenazadas.

También se han introducido cambios para reforzar el control de vuelos en el espacio aéreo oriental del país.

Riga recalcó que "no existe una amenaza militar inmediata contra Letonia", pero que las Fuerzas Armadas "se encuentran en estado de alerta reforzada" durante los ejercicios nacionales 'Namejs 2025', que comenzaron el pasado día 2 y durarán hasta el 8 de octubre.

En ellos participan 12.000 soldados y guardias nacionales de todas las unidades de las Fuerzas Armadas, incluidos soldados del servicio nacional de defensa, reservistas y militares de fuerzas aliadas.