Líder de ultraderecha lusa ofrece "responsabilidad" pero límites para presupuestos de 2026

El político realizó el anuncio en declaraciones a la prensa local tras reunirse en Lisboa con el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro (Partido Social Demócrata, PSD), en el marco de una ronda de consultas para aprobar el presupuesto nacional del próximo año.
Ventura aclaró que todavía no hay nada cerrado y que quedan previstos futuros encuentros más técnicos para analizar cada aspecto del documento, aunque sin ofrecer "cheques en blanco", recogieron medios locales.
"No se llegó a ningún marco, entendimiento o acuerdo, pero tampoco era ese el espíritu", alegó.
Entre las medidas que aseguró que "no son negociables", defendió una reducción del impuesto a la renta de las personas (IRS en Portugal) entre los escalones más bajos, retirar los peajes en algunos puntos del territorio y aumentar una ayuda a las personas mayores.
Asimismo, considera que es necesario reforzar los apoyos en la Sanidad, la Justicia, la seguridad y el control de fronteras.
A pesar de que en las elecciones legislativas de mayo la alianza gobernante, de la que forma parte el PSD, amplió su ventaja y obtuvo más diputados en la Asamblea de la República (Parlamento unicameral), no logró alcanzar la mayoría absoluta.
El PSD ha encontrado apoyo en Chega para impulsar algunas de sus propuestas en los últimos meses, como las relacionadas con reformas migratorias, aunque se desconoce por el momento si la extrema derecha apoyará los presupuestos que presente el Ejecutivo.