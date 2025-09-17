Líder de ultraderecha lusa ofrece "responsabilidad" pero límites para presupuestos de 2026

Lisboa, 17 ago (EFE).- El líder del partido de ultraderecha Chega y principal figura de la oposición en Portugal, André Ventura, afirmó este miércoles que actuarán con responsabilidad en las negociaciones para aprobar los Presupuestos del Estado de 2026, aunque advirtió que no otorgará "cheques en blanco".