Listado de nominados de la edición 26 de los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 17 sep (EFE).- El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.