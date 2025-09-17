Llegan al Reino Unido varios niños gazatíes gravemente heridos para recibir tratamiento

Los menores, cuyo número no ha especificado el Ejecutivo, llegaron acompañados de familiares directos, según precisó el Ministerio de Salud y Asistencia Social (DHSC, en inglés).

Los pequeños, que se encuentran en estado crítico, fueron trasladados en un operativo organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la colaboración del Ejecutivo británico, y se espera la llegada de más menores en la misma situación para las próximas semanas, confirmó el DHSC.

Según la cadena pública británica BBC, serán entre 20 y 50 los niños palestinos que reciban tratamiento próximamente en el Reino Unido, y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, confirmó que "un grupo de trabajo intergubernamental ha estado trabajando intensamente durante las últimas semanas para coordinar esta compleja operación humanitaria".

"Seguimos pidiendo la protección de la infraestructura médica y de los trabajadores de la salud en Gaza, y que se permita el ingreso de un enorme aumento de medicamentos y suministros", dijo Cooper.

La evacuación al Reino Unido se efectuó a través de Jordania, país desde el que volaron al Reino Unido después de someterse a unos estrictos controles de seguridad y recibieron apoyo por parte del personal de la embajada británica en Aman.

No es el primer grupo de niños que llega procedente de Gaza al Reino Unido, ya que algunos han recibido tratamiento de forma privada a través del proyecto 'Pure Hope', una coalición sanitaria y humanitaria británica.

"El Reino Unido sigue instando al Gobierno de Israel a que permita a los habitantes de Gaza recibir atención sanitaria vital, lo que incluye intensificar las evacuaciones médicas y permitir el ingreso de medicamentos y suministros a Gaza", indicó la nota del gobierno.