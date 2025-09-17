Los jefes del Ejército y de la Policía de Nicaragua se encuentran de visita en China

Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses desde 2010, sostuvo un encuentro con el capitán general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China durante la actividad de bienvenida al XII Foro de Xiangshan, indicó el Ejército en una declaración.

Durante el encuentro, el jefe militar nicaragüense manifestó al jefe militar chino que comparten "plenamente las aspiraciones de un mundo seguro, en paz y de desarrollo con beneficios compartidos", de acuerdo con la información.

En tanto, el capitán general Zhang Youxia destacó que China está "por la construcción de una relación de respeto con todas las naciones del mundo, en igualdad de condiciones, así como la construcción de una paz duradera, con seguridad y desarrollo compartido".

Por su lado, la Policía de Nicaragua, representada por su jefe, el primer comisionado general Francisco Díaz, acompañado de los comisionados generales Aldo Sáenz y Roxana López Guevara, participan en el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública, que se lleva a cabo en la ciudad china de Lianyungang, hasta mañana.

En ese foro, la delegación nicaragüense presentó los avances y logros alcanzados en el ámbito de la seguridad pública, y las estrategias implementadas para garantizar la protección de las personas, familias y comunidades, según el parte policial.

En su intervención, la representación nicaragüense destacó la importancia de estrechar lazos de cooperación y coordinación regional, con el propósito de robustecer las estrategias de seguridad, compartir buenas prácticas y afianzar la seguridad ciudadana y humana, detalló.

Asimismo, Nicaragua reafirmó su compromiso en la lucha sostenida contra el crimen organizado mediante la aplicación de la estrategia del "Muro de contención", que contribuye a la seguridad regional, anotó la Policía.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de "mejor regalo navideño" y "una gran noticia" el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de "asociación estratégica".

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche del 19 de diciembre de 2023.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China.