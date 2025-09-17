Manzanares cancela sus próximos compromisos al sufrir la fractura de una costilla

Según ha anunciado el torero alicantino a través de las redes sociales este miércoles, el tiempo de baja lo marcará la propia evolución de la dolencia, pero lo que es seguro es que no podrá hacer el paseíllo mañana en Guadalajara (centro), ni pasado en Salamanca (oeste), ni el día 20 en Nimes (sur de Francia), ni el 21 en Lorca (Murcia).

Sus últimos compromisos del mes de septiembre los tiene contratados en Sevilla, el día 26, y en Pozoblanco (Córdoba) el 27. Ya en octubre está anunciado el día 4 en la localidad madrileña de Las Rozas y el 10 en la feria del Pilar de Zaragoza, donde, previsiblemente, echará el telón a su temporada europea antes de viajar a América para torear el 1 de noviembre en Lima.

El percance de Manzanares sobrevino durante la faena de muleta al primer toro de la corrida del lunes en Murcia, de Daniel Ruiz. El animal se frenó en la mitad de un derechazo, levantando al torero y tirándolo violentamente contra la arena, haciendo después por él nuevamente cuando se encontraba a merced suya.

Visiblemente dolorido, el diestro se rehizo para acabar esta y su segunda faena al cuarto toro, de los que paseó una oreja de cada uno, logrando la salida a hombros junto a Juan Ortega y Borja Jiménez, que también lograron el mismo balance de dos apéndices.

El joven diestro salmantino Marco Pérez será el encargado de sustituir a Manzanares mañana en el primer festejo de la feria de la Antigua de Guadalajara, donde hará el paseíllo junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez, que sustituye a su vez al también convaleciente Morante de la Puebla. Los toros pertenecerán a la ganadería de El Capea.