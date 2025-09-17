Merz reafirma que la seguridad de Israel es un fundamento innegociable para Alemania

"El compromiso alemán con la existencia y con la seguridad del Estado de Israel es una parte innegociable de los fundamentos normativos de nuestro país", declaró en Berlín, según el texto difundido por la oficina de prensa de la cancillería, durante un acto con ocasión del 75 aniversario de la creación del Consejo Central de los Judíos en Alemania.

El canciller lamentó que, desde el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo islamista Hamás contra Israel, el antisemismo en Alemania se ha vuelto "más sonoro, más abierto, más desvergonzado, más violento casi día a día", algo por lo que personalmente se siente "horrorizado" y "avergonzado".

Merz condenó así lo que calificó de "normalización" de la retórica antisemita en los espacios culturales, donde según aseguró se excluye a artistas judíos e israelíes solamente por su fe y sus ideas, y citó como ejemplo la cancelación de un concierto en Gante (Bélgica) de la Orquesta Filarmónica de Múnich dirigida por el israelí Lahav Shani.

El canciller aseguró que cada vez con mayor frecuencia se emplea la crítica a Israel -que, dirigida contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, matizó, debe ser posible y es en ocasiones incluso adecuada- como excusa para difundir el "veneno del antisemitismo".

"Como ya saben, yo mismo he realizado críticas recientemente (al Gobierno israelí). Pero nuestro país daña su propia alma si esta crítica se convierte en excusa para el odio a los judíos. O si acaba por llevar a la exigencia de que la República Federal le de la espalda a Israel", remachó.

Merz enfatizó que precisamente cuando el diálogo entre los Gobiernos alemán e israelí "se encuentra con sus límites", Alemania tiene la obligación de "luchar sin cesar por una lengua común, buscar lo común".

"Quiero prometerles aquí personalmente en nombre de mi Gobierno que haremos eso: hoy, mañana y pasado mañana", destacó.

El Consejo Central de los Judíos en Alemania fue fundado en 1950, originalmente para coordinar la emigración a Israel de los judíos supervivientes del Holocausto, aunque desde entonces se ha convertido en una destacada organización de la sociedad civil alemana.

El pasado lunes, durante la reapertura de una sinagoga en Múnich, Merz declaró "la guerra a toda forma de antisemitismo en Alemania" y luchó por contener las lágrimas al aludir a la vida de la autora Rachel Salamander, hija de supervivientes del Holocausto y una de las impulsoras de la restauración del templo.

Nunca antes se había visto al canciller tan visiblemente emocionado en público.