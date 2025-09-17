Merz visita a Sánchez en Madrid con la defensa y seguridad de Europa como prioridades

El apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, la defensa del frente sur de la OTAN, región en la que España juega un papel destacado, el desafío migratorio y cuestiones energéticas dominarán la reunión entre ambos líderes, de los que, según reconocen en el Ejecutivo alemán, mantienen una buena relación.

Entre Merz y Sánchez "la relación es buena, ambos ya se han reunido en diferentes cumbres, tanto en la de la OTAN como en la de la Comunidad Política Europea (CEP) y, por supuesto, en el Consejo Europeo", dijo en Berlín en una rueda de prensa Stefan Kornelius, el portavoz del canciller alemán.

"El canciller se alegra de su visita inaugural a España. Se trata de una visita muy esperada que no se había podido concretar anteriormente por motivos de agenda", apuntó Kornelius, que reveló parte de la "larga lista" de asuntos que el alemán desea abordar con Sánchez.

Entre esos asuntos, según Kornelius, "destacan la seguridad y la defensa europeas", dado que España en estos ámbitos es un "actor importante", en particular por la posición geográfica española como país relevante en el frente sur de la OTAN.

En materia de seguridad y defensa, Alemania y España forman junto con Francia parte del proyecto Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), una iniciativa para crear un caza europeo que está encallado por los desacuerdos reinantes entre Berlín y París.

Las últimas dificultades del FCAS vienen dadas después de que la firma armamentística y aeronáutica francesa Dassault quisiera hacerse con el control del 80 % de un proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios, y en el que la empresa española Indra también está implicada.

Antes de viajar Merz a Madrid, Kornelius insistió en que Berlín exige "que la distribución de las cargas del trabajo en este proyecto de armamento debe realizarse de conformidad con el contrato", algo en "lo que los españoles estarán interesados".

Además, el líder del Gobierno alemán, protagonista en Alemania de un restrictivo giro en política de inmigración, también acude a Madrid con interés en tratar temas relacionados con la migración, pues suele aludir en sus intervenciones en esta materia a la necesidad de asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

Según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), la zona del mar Mediterráneo occidental, donde se encuentra España, experimentó un aumento de cruces ilegales del 22 % en los primeros ocho meses del año, hasta los 11.791, y hubo una caída de las llegadas a la UE procedentes del oeste de África del 52 %, hasta las 12.147.

La lucha contra la burocracia y la cooperación energética, en particular en materia de hidrógeno verde serán otros puntos importantes de la visita de Merz a Madrid, pues Berlín considera el corredor de gas H2Med una apuesta para aprovisionarse a futuro de ese gas, indicaron en el Gobierno alemán.

Además, hay una amplia gama de temas, como el relanzamiento del crecimiento económico en Europa, que junto a las relaciones bilaterales podrán ocupar parte de la agenda de Merz con Sánchez.

El comercio entre ambos países alcanzó en 2024 los 92.500 millones de euros y Alemania figura como el mayor proveedor de productos y el segundo país al que van las exportaciones españolas.

A esto se suma por ejemplo el hecho que los turistas alemanes son el colectivo más numeroso que recibe España cada año junto con los de Reino Unido y Francia.

En este contexto, en Berlín no se prevé que el encuentro entre Merz y Sánchez quede opacado por las diferencias existentes con respecto al conflicto en Oriente Medio.

Berlín, a diferencia de Madrid, rehúsa por razones históricas y "de Estado" llamar genocidio a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza o reconocer el Estado palestino.