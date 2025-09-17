Metsola pide en Kiev a la UE que impulse las negociaciones para la adhesión de Ucrania

“Europa debe ver los progresos que ya han hecho (ustedes) con la apertura formal del llamado ‘grupo fundamental de capítulos’. Estoy convencida de que encontraremos una vía para avanzar. Y permítanme garantizarles que tienen el pleno apoyo del Parlamento Europeo (PE) para hacerlo”, dijo Metsola en la Rada Suprema.

El Gobierno ucraniano ha enviado esta semana a Bruselas su informe sobre el cumplimiento de los requisitos para avanzar hacia la integración en materia de Estado de derecho, reformas de la Administración Pública y funcionamiento de las instituciones democráticas.

Este grupo de capítulos de los requisitos para la integración en la UE incluye también las cuestiones relacionadas con la protección de las minorías, uno de los principales argumentos que invoca Hungría para vetar la apertura de la evaluación de este grupo de capítulos.

Budapest acusa a Ucrania de no dar suficientes derechos a la minoría húngara del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mayoría que forman populares y socialistas en el PE apoya la apertura de este grupo de capítulos y es partidaria de acelerar el proceso de integración de Ucrania, pero su posición no es vinculante y la cuestión debe tener el respaldo unánime de los Estados miembros para avanzar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UE busca fórmulas legales para sortear el veto húngaro.

En su discurso ante la Rada Suprema, Metsola anunció también la apertura de una delegación permanente de la Eurocámara en Kiev.