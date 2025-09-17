México agradece a Paraguay el traslado de un exfuncionario vinculado a un grupo criminal

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, publicó Harfuch en sus redes sociales.

En un comunicado adjunto, la SSPC precisó que “esta acción se tomó luego de que el Gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán “N” en dicho país era irregular”.

Asimismo, detalló que fueron integrantes de la SSPC, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes acudieron al país suramericano para acompañar su traslado a México, donde se ejecutará la orden de captura que existe en su contra.

La SSPC comunicó que, una vez que Hernán “N” -alias El Abuelo o Comandante H- se encuentre en el país, ingresará al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México (centro del país).

Bermúdez Requena fue expulsado este miércoles de Paraguay, donde permanecía detenido desde el pasado 12 de septiembre.

El detenido fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco (sur) y contaba con una orden de aprehensión desde febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco (sureste).

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó estar esperando que se pueda concluir pronto el proceso de extradición para que el Hernán "N" pueda tener su juicio en México.

Sheinbaum afirmó que se está reuniendo toda la información para esclarecer el caso del Bermúdez Requena, quien ejerció como secretario de Seguridad durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria apuntó que será la FGR la que realice la investigación para ahondar sobre sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CJNG.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999.