México concluye operaciones de capitalización de Pemex por 13.800 millones de dólares

En un comunicado, la dependencia precisó que el 15 de septiembre concluyó el proceso de oferta de recompra de bonos iniciado el 2 de septiembre.

“Resultando en una participación por parte del público inversionista de 12.000 millones de dólares (mdd), de los cuales 9.900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo”, detalló el texto.

En paralelo, la SHCP señaló que realizó entre el 15 y 16 de septiembre una emisión de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en dólares, por un monto total de 13.800 millones de dólares equivalentes.

“Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”, acotó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, anunció que realizará una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, lo que afirmó, permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante la próxima década, facilitando una gestión más ordenada de sus compromisos financieros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado europeo, se colocaron tres nuevas referencias de bonos a cuatro, ocho y doce años, con tasas de cupón de 3.500 %, 4.500 % y 5.125 % respectivamente, por un total de 5.000 millones de euros.

En el mercado estadounidense, se emitieron bonos a cinco, siete y diez años, con cupones de 4.750 %, 5.375 % y 5.625 %, sumando 8.000 millones de dólares.

Señaló que en las tres operaciones participaron 573 inversionistas de distintas regiones, generando una demanda máxima de 50.640 millones de dólares equivalentes, lo que representa 3,65 veces el monto colocado.

Esta decisión, precisó la SHCP, generó una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México en los diferenciales de precios inicialmente ofertados: 30 puntos base en cada una de las referencias en euros y 25 puntos base en promedio en las referencias en dólares.

Afirmó también que esto tendrá un impacto positivo en Pemex y sus calificaciones crediticias, lo cual ayudará a cumplir con los objetivos establecidos en el plan estratégico enfocado en fortalecer sus niveles de capitalización, reducir el saldo de la deuda financiera, gestionar obligaciones con proveedores, financiar proyectos de inversión, pagar amortizaciones y generar ahorros en pago de intereses.

Entre los efectos más relevantes, señaló la mejora en la calificación crediticia de Pemex, un avance que no se registraba desde 2013, pues Fitch Ratings elevó la calificación de la petrolera de B+ a BB, mientras que Moody’s la mejoró de B3 a B1 con perspectiva estable.

“Las medidas implementadas por el Gobierno de México han contribuido a una mejora sustantiva en la calificación crediticia de la Empresa Pública del Estado que no sucedía desde 2013”, apuntó.