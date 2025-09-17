México espera que el T-MEC siga en 2026 pese a "difícil" revisión

Ebrard explicó a medios que los tres países ya iniciaron consultas internas para evaluar el desempeño del pacto, de cara a la revisión programada en 2026.

“Hay que definir el primero de julio si sigue o no sigue (el tratado) en 2026. Sí va a seguir”, aseguró el funcionario.

Ebrard destacó que estas consultas recogerán opiniones de sectores productivos, sindicatos, academia y sociedad civil, con el fin de elaborar un documento base para la negociación.

“Es una buena señal, aunque yo sé que va a ser un proceso difícil, nada sencillo, pero ya estamos ahí, ya estamos en las consultas”, afirmó.

La Secretaría de Economía publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para recibir comentarios de cualquier persona interesada, que podrán enviarse por medios electrónicos o de manera física durante 60 días.

No obstante, Ebrard indicó que el plazo podría extenderse si hubiera gran participación.

“Por eso hay que preguntar, invitar y escuchar (…) Esa va a ser como el marco general de la negociación que va a haber. Para eso es la consulta, hay que tomarla en serio”, agregó.

La información recabada se sistematizará para presentarla a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y posteriormente al Senado mexicano, que deberá revisar y avalar la posición del país en la negociación.

El secretario insistió en que la consulta ciudadana será clave para fijar la postura nacional.

“La consulta es para decir: ‘esta es la evaluación que tenemos los mexicanos de este tratado, esto queremos que se cambie y esto queremos que se ponga’. Para eso haces la evaluación y las recomendaciones”, afirmó.

Las consultas rumbo a la revisión del TMEC en 2026 se dan en medio de tensiones arancelarias desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el poder el 20 de enero pasado, con gravámenes a sectores como el acero, aluminio y automotriz.