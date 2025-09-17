México publica bases para consultas públicas para revisión de tratado con EE.UU. y Canadá

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las personas, empresas y partes interesadas en participar en la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrán entregar sus propuestas por correo electrónico, a través del sitio web de la SE o en formato físico.

El documento debe estar dirigido a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

El plazo para enviar comentarios o recomendaciones para la revisión del T-MEC vence 60 días naturales después de la publicación en el DOF, es decir, el próximo 17 de noviembre.

El anuncio ocurre luego de que el gobierno estadounidense informara que a partir de este miércoles también emitiría un aviso para comenzar las consultas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El martes, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, explicó que la acción forma parte de un proceso coordinado entre los tres países que integran el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario detalló que se plantea que el proceso consultivo sea "muy fácil, muy sencillo y muy abierto".

"Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adición para que sea mejor en el futuro", señaló Ebrard en un video publicado en sus redes sociales.

Ebrard puntualizó que las consultas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.

Se espera que la renegociación del T-MEC culmine a mediados de 2026, tras ser anunciada a inicios de 2025, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este jueves 18, la presidenta Sheinbaum recibirá en México al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un viaje que busca tratar las relaciones comerciales, según adelantaron ambos mandatarios.

El viaje de Carney a México se produce mientras Canadá negocia con EE.UU. un nuevo acuerdo comercial bilateral tras la decisión de la Administración de Trump de aplicar aranceles a productos no incluidos en el T-MEC.