MIlán pierde un 1,29% a la espera de la decisión de la Reserva Federal

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,25 %, hasta situarse en los 44.560,10 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 483 millones de acciones por un valor de 3.469 millones de euros (unos 4.110 millones de dólares al cambio).

El Parque milanés perdió un 1,29% arrastrado principalmente por las acciones bancarias, en medio de rumores sobre los próximos presupuestos del Gobierno, que podría incluir un nuevo aplazamiento en la posibilidad de convertir los impuestos diferidos activos en créditos fiscales.

Tambien pesaron las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de la Fed, que se espera que . reduzca el costo del dinero en 25 puntos básicos y que publicará sus proyecciones económicas actualizadas.

Una vez más fue un banco, el potente Unicredit, el que lideró las pérdidas en Milán, con un descenso del 3,59%, seguido por el grupo automovilsítico Ferrari, cuyas acciones perdieron un 2,56%

También destacaron las bajadas de los títulos del gigante armamentístico y de defensa Leonardo (2,52%) y el productor de servicios petrolíferos Tenaris (2,21%).

En el lado contrario, el de los beneficios, se situaron la red de cobros Nexi (1,89%), el grupo de telecomunicaciones Telecom Italia (1,58%), el constructor de vehículos Stellantis (1,20%) y la empresa de conductores electrónicos Stmicroelectronics.