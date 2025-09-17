Milei elogia crecimiento de Paraguay, mientras Argentina "profundizaba decadencia"

"Si comparamos los últimos 20 años de Paraguay con los de la República Argentina, nos encontraremos con resultados casi diametralmente opuestos", afirmó el mandatario, al intervenir en una Sesión de Honor del Parlamento, en el segundo y último día de su visita oficial a la capital paraguaya.

"Mientras que ustedes no pararon de crecer, nosotros profundizamos nuestra decadencia. Si entendemos al incentivo como el motor del capitalismo, Paraguay se concentró en preservarlo y avivarlo, mientras que Argentina se dedicó a encadenarlo, dirigirlo y sofocarlo", sostuvo el líder derechista.

Durante la sesión, encabezada por los presidentes del Congreso, Basilio Núñez, y de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y a la que asistió como invitado el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, el gobernante sostuvo que cada vez que visita Paraguay no puede "evitar pensar" en lo que Argentina puede aprender de la economía paraguaya.

En ese sentido, destacó el régimen de maquila vigente en el territorio paraguayo para estimular la industria, incrementar sus exportaciones y generar puestos de trabajo.

"Por su parte, Argentina pasó el último siglo financiando desde el Estado una industria nacional deficitaria que obedecía más a caprichos ideológicos del político de turno que a las demandas reales del mercado", agregó.

También subrayó que Paraguay "logró domar hace tiempo el flagelo de la inflación, mientras que Argentina terminó en el año 2023 al borde -señaló- de otro proceso hiperinflacionario", que, a su juicio, se pudo evitar.

"De hecho, cuando nosotros llegamos al poder, la inflación corría al ritmo del 1,5 % diario. Hoy la tasa de inflación está en torno a esos niveles de manera mensual", apuntó.

Milei argumentó que en el periodo 2012-2024, Paraguay creció a un ritmo promedio de más del 3 % anual, "mientras que Argentina decreció a razón de 0,1 %".

El Banco Central del Paraguay (BCP) proyecta un crecimiento para el 2025 del 4 %. En 2024, esa cifra fue de 4,2 % y en 2023 del 4,7 %.

El gobernante argentino comenzó el martes una visita de dos días a este país, la segunda desde abril pasado, que incluyó su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cita su homólogo anfitrión, Santiago Peña, y un discurso ante un foro de jóvenes emprendedores organizado por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SND).