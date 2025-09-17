Ministro de Economía prevé que el PIB de Paraguay crezca cerca del 5 % en 2025

Asunción, 17 sep (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas (MEF) de Paraguay, Carlos Fernández, previó este miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) de su país crecerá cerca de 5 % este año, por encima de la meta del 4,4 % estimada por el Banco Central.