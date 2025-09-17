Ministro de Economía prevé que el PIB de Paraguay crezca cerca del 5 % en 2025

"Consideramos que el crecimiento económico va a estar por encima de las actuales proyecciones que tiene el Banco Central del Paraguay (BCP) y nosotros estimamos estaría más cercano al 5 %", afirmó Fernández en una conferencia de prensa.
Fernández, que participó en una reunión del Equipo Económico Nacional con el presidente del país, Santiago Peña, aseguró que "el BCP va a hacer una corrección o evaluación de las perspectivas de crecimiento de este año".
No obstante, dijo que esperará a que el emisor "haga su estimación oficial".
En julio pasado, el BCP revisó al alza la previsión del crecimiento del PIB del país para 2025, hasta el 4,4 % frente al 4 % calculado en marzo pasado.
El PIB de Paraguay tuvo un crecimiento interanual del 5,9 % en el primer trimestre de 2025, desde el enfoque de la oferta, impulsado por el desempeño de sectores como la construcción, la ganadería y la generación de energía eléctrica.