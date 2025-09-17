Mundo

Ministro de Economía prevé que el PIB de Paraguay crezca cerca del 5 % en 2025

Asunción, 17 sep (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas (MEF) de Paraguay, Carlos Fernández, previó este miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) de su país crecerá cerca de 5 % este año, por encima de la meta del 4,4 % estimada por el Banco Central.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 19:25
"Consideramos que el crecimiento económico va a estar por encima de las actuales proyecciones que tiene el Banco Central del Paraguay (BCP) y nosotros estimamos estaría más cercano al 5 %", afirmó Fernández en una conferencia de prensa.

Fernández, que participó en una reunión del Equipo Económico Nacional con el presidente del país, Santiago Peña, aseguró que "el BCP va a hacer una corrección o evaluación de las perspectivas de crecimiento de este año".

No obstante, dijo que esperará a que el emisor "haga su estimación oficial".

En julio pasado, el BCP revisó al alza la previsión del crecimiento del PIB del país para 2025, hasta el 4,4 % frente al 4 % calculado en marzo pasado.

El PIB de Paraguay tuvo un crecimiento interanual del 5,9 % en el primer trimestre de 2025, desde el enfoque de la oferta, impulsado por el desempeño de sectores como la construcción, la ganadería y la generación de energía eléctrica.

