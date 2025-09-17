Ministro israelí agradece la "fuerte postura moral" de Santiago Abascal al apoyar a Israel

"Escuchen a @Santi_ABASCAL, un líder con una fuerte postura moral!", escribió Saar, compartiendo una intervención del líder de Vox en el acto el 14 de septiembre.

En el vídeo, Abascal critica a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, por hablar de sanciones para Israel y no hacerlo contra los Hermanos Musulmanes.

Sobre Gaza, el político ultraderechista aseguró que, para que esta concluya, "simplemente hay que conseguir que Hamás libere a los secuestrados que mantiene cautivos y torturados".

"¿Por qué no hay un clamor internacional exigiendo algo tan sencillo que pondría fin a la guerra?", se pregunta Abascal en las imágenes.

Las negociaciones del alto el fuego en Gaza permanecen estancadas desde los inicios del verano, aunque su parálisis se hizo aún más evidente cuando Israel bombardeó la vivienda de la delegación negociadora de Hamás en Doha, matando a cinco miembros de la organización (ninguno de ellos parte de las conversaciones).

Las milicias gazatíes mantienen aún 48 cautivos en la Franja, de los cuales Israel estima que 20 siguen vivos.

Con el objetivo de acabar con Hamás tanto gubernamental como militarmente en Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en agosto su intención de que el Ejército invada todo el enclave, incluidas las zonas en las que hay rehenes.

A pesar de que el Ejército se opuso inicialmente a estas operaciones, que podían poner en riesgo a los cautivos, desde mediados del mes pasado Israel incrementó sus bombardeos en la ciudad de Gaza, defendiendo la presión militar como el camino para rescatar a los secuestrados.

Este martes, las fuerzas armadas dieron comienzo además a las "fases iniciales" de su invasión terrestre de la capital gazatí, haciendo a sus tanques avanzar progresivamente desde la periferia para ganar terreno.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.