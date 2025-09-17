Modi dice a Putin que hará "todo lo posible" para lograr una solución pacífica en Ucrania

Nueva Delhi, 17 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, mostró este miércoles al presidente de Rusia, Vladímir Putin, su disposición a "hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica del conflicto en Ucrania".