Modi y Von der Leyen reafirman su compromiso para lograr un acuerdo comercial en 2025

"Los líderes (de la India y de la Comisión Europea) reafirmaron su compromiso de concluir las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la India y la UE antes de fin de año", dijo la Oficina del primer ministro de la India en un comunicado.

Von der Leyen conversó este miércoles con Modi, a quien llamó para felicitarlo por su 75º cumpleaños.

La conversación se produjo el mismo día en el que la UE adoptó la nueva estrategia UE-India.

"Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos por establecer alianzas basadas en intereses compartidos y guiadas por valores comunes. Con nuestra estrategia UE-India estamos llevando nuestra relación al siguiente nivel y nos comprometemos a finalizar nuestro acuerdo comercial antes de fin de año", dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X la presidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, Modi agradeció a Von der Leyen la adopción de la nueva Agenda Estratégica.

La semana pasada los comisarios europeos de Comercio y de Agricultura se reunieron en Nueva Delhi con el ministro de Comercio indio en una nueva ronda de negociaciones bilateral.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de "un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias" para los dos bloques, así como la puesta en marcha de marcos regulatorios que eviten las restricciones al intercambio entre las dos partes.

Los 27 son el segundo socio comercial más importante de la India, con un comercio de bienes valorado en 120.000 millones de euros en 2024, según datos de la Comisión Europea.

La semana pasada, antes de la ronda de negociaciones en Nueva Delhi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la UE que imponga aranceles del 100 % a China y a la India como medida de presión contra Rusia, para que Moscú ponga fin a la guerra de Ucrania.

Precisamente sobre la guerra ruso-ucraniana también dialogaron Modi y Von der Leyen.

El primer ministro indio trasladó a Bruselas el compromiso de su país "con una pronta y pacífica resolución del conflicto". Este miércoles, Modi también mantuvo conversaciones acerca de la guerra con Trump y con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.