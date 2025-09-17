Mujer que denunció al presidente Luis Arce por abandono, demanda ahora asistencia familiar

"Estamos exigiendo que el señor Luis Arce cumpla como cualquier ciudadano su responsabilidad de padre", dijo a medios locales Camila Fuentes, la abogada de la denunciante.

Fuentes dijo que la ley boliviana establece que una autoridad judicial puede ordenar la retención de un monto de cualquier ciudadano denunciado por asistencia familiar con base en un cálculo de su salario.

"Nosotros hemos fijado un monto de acuerdo con las necesidades que tiene el menor", dijo la abogada.

La nueva demanda fue presentada este miércoles en la ciudad de Cochabamba (centro), debido a que la funcionaria vive en esa región, y se encuentra en un juzgado de Familia.

La Fiscalía de Bolivia confirmó la pasada semana que la existencia de una primera denuncia contra Arce que data del 27 de julio, por abandono de mujer embarazada.

La demandante señala en el documento que, tras conocer que estaba en gestación y comunicar esto al presidente boliviano, enfrentó un "abandono absoluto" de su parte hacia ella y su hijo.

El texto judicial también señala las múltiples veces en las que la denunciante se encontró en persona con Arce y las ocasiones en que éste evadió sus llamadas conforme avanzaba su embarazo, e incluso cuando el supuesto hijo de ambos nació a finales del año pasado.

También se señala que Arce, tras conocer la noticia, le pidió que "mantuviera la noticia en absoluta reserva, dado que se aproximaba un año electoral y se encontraría en campaña".

En un nuevo encuentro en julio del año pasado, ya en el quinto mes de embarazo, la denunciante describe que Arce "negó la paternidad del niño" bajo el argumento de que había quedado "estéril" a raíz del tratamiento contra el cáncer al que se sometió años atrás, cuando era ministro de Evo Morales (2006-2019).

La mujer también insistió varias veces en que se sometiera a una prueba de paternidad, a lo que presuntamente Arce rehuyó incluso después del nacimiento del menor, rechazando sus llamadas o bloqueándola de sus contactos, pese a que el padre de la denunciante también intentó contactarse con el mandatario.

En las últimas horas se conoció, a través de los abogados de la denunciante, que Arce se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, aunque no hay información oficial de su asistencia al Ministerio Público.