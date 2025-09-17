Nicole Kidman y Elle Fanning protagonizarán 'Discretion', un suspense de Chandler Baker

La escritora de éxitos como 'The Husbands' y 'Whisper at Work' versa esa historia en Dallas, una ciudad en el sur de EE.UU., y está inspirada en la experiencia de Baker como abogada corporativa, explicó la revista especializada.

La productora A24 adquirió los derechos para llevar a la pequeña pantalla esta trama, de la que todavía se desconocen más detalles sobre quién dirigirá el proyecto, así como la fecha de estreno.

Entre los productores ejecutivos se encuentran Fanning y sus socias de Lewellen Pictures: su hermana Dakota Fanning y Brittany Kahan Ward; también Kidman, bajo el sello Blossom Films, que lleva junto a Per Saari.

Actualmente, Baker está adaptando su novela 'The Husbands' para Amazon MGM y Plan B, con Kristen Wiig como protagonista y productora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy